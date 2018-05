Eurico Gomes, homem com história ampla no futebol português, pronunciou-se este sábado sobre a crise que se vive em Alvalade.

"Para mim, a legislação e o governo são grande culpados disto tudo porque não souberam agir preventiva e eficazmente em prol do desporto", asseverou, ele que participou esta manhã num painel dedicado aos anos 80 da seleção portuguesa.





Quanto à situação diretiva dos leões, Eurico mostrou-se apreensivo. "É o lado emocional a sobrepor-se à razão. O futebol tem uma linguagem própria. O presidente Bruno de Carvalho é uma pessoa jovem, rebelde e vive muito o Sporting. É natural que, ao ver o seu clube a ser o menos ganhador dos três grandes, que sinta alguma revolta e tenha chegado com a vontade de rebentar tudo, mas no bom sentido. E em parte tem sido bom, esse frenesim, se for bem canalizado, é ótimo. Vamos ver o que vai acontecer, ainda tem pessoas do lado dele...", concluiu.