Eustáquio não está nos planos do Sporting

O Sporting não está interessado em Stephen Eustáquio e não há em Alvalade qualquer intenção de entrar na corrida pelo médio do Paços de Ferreira, apurou Record junto de fonte oficial dos leões.





O jornal desportivo 'A Bola' noticia esta quinta feira que o Sporting estaria atento a Eustáquio, na perspetiva de ser alternativa a João Mário. João Mário está no Sporting emprestado pelo Inter Milão até ao final da época. O futuro do internacional português continua em aberto e só será definido após o final da temporada. Todos os cenários, incluindo ficar no Sporting, são possíveis mas meramente especulativos nesta altura.Eustáquio, comonoticiou em momento oportuno, está nos planos do FC Porto para a próxima época. Os dragões estão bem colocados para garantir a sua contratação.O Sporting defronta o Paços de Ferreira na próxima segunda-feira, dia 15, em Alvalade.