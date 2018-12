Eustáquio para ultimar

Marcel Keizer já recebeu dois jogadores, Francisco Geraldes e Luiz Phellype, mas é expectável que cheguem mais reforços em janeiro. Stephen Eustáquio, do Chaves, é um dos desejos da SAD e tem havido conversas com os flavienses, mas o entendimento ainda está dependente de vários detalhes. A SAD transmontana quer lucrar com a transferência de Eustáquio, mas também está atenta à possibilidade de receber alguns jogadores emprestados, tal como o nosso jornal noticiou. Lumor, Misic e Castaignos estão de saída de Alvalade e podem ser opções, mas Iuri Medeiros pode igualmente entrar nas cogitações. O extremo está no Génova cedido pelo Sporting, mas tem jogado com pouca regularidade – soma 166 minutos de utilização em todas as competições –e, por isso, poderá regressar a Alvalade já em janeiro, mediante um acordo entre os clubes.

De resto, os verdes e brancos estão atentos a à possibilidade de reforçarem o lado esquerdo da defesa, até porque não está descartada a saída de Jefferson. Apesar da contratação de Luiz Phellype, pode chegar mais um jogador para a frente, caso apareça uma oportunidade de negócio. A SAD não fecha a porta a uma boa proposta por Montero, apesar de contar com o jogador. Tudo dependerá dos valores.