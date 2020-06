Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Evandro Roncatto satisfeito com mudança do amigo: «André Paulo era a válvula de escape» Avançado do Oriental revela que Amorim aprecia jogo de mãos e pés do reforço do Sporting





• Foto: Pedro Simões