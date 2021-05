Eventual contratação de Ronaldo será “sempre uma fonte de receita e não de custo' para o Sporting

André Varela, diretor financeiro do Sporting, considera que a eventual contratação de Cristiano Ronaldo será “sempre uma fonte de receita e não de custo” para o emblema leonino. Porém, em declarações proferidas durante um webinar organizado pela Liga no âmbito das conferências ‘Thinking Football’, referiu-se à possibilidade como “algo que ainda está na imaginação de alguém”.

O webinar dividiu-se em duas partes. Na primeira, além de André Varela, estiveram Miguel Farinha, partner da EY, Telmo Viana, diretor financeiro da Liga, e António Gaspar Dias, presidente do Penafiel, tendo sido abordados temas relativos às finanças dos clubes e ao impacto da pandemia de Covid-19.

No segundo painel debateu-se a internacionalização do futebol profissional português. A discussão decorreu entre Miguel Farinha, Fernando Seara, Tiago Madureira (diretor executivo da Liga), Nuno Botelho (presidente da Associação Comercial do Porto) e Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização.