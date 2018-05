De saída de Alvalade está William Carvalho, um dos principais visados pelos agressores na invasão a Alcochete. O médio, de 26 anos, está na lista do Everton, e é muito provável que prossiga a carreira no futebol inglês.O internacional português entende que o seu ciclo em Alvalade se fechou após os últimos acontecimentos e, neste momento, a sua grande preocupação é garantir que o clube não saia prejudicado no processo. O jogador, recorde-se, está em condições de avançar com a rescisão unilateral de contrato com justa causa, mas vai fazer tudo para evitar este desfecho pois está consciente de que foi no Sporting que construiu a sua carreira. De forma a facilitar a saída para o futebol inglês, o capitão leonino até já trocou de empresário. Durante este período específico do mercado, William será ‘ajudado’ pelo Stellar Group, uma agência de gestão desportiva com excelentes contactos no Reino Unido.