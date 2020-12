Ex-dirigente do Sporting pede conciliação

Jorge Gaspar, antigo vogal do Conselho Fiscal e Disciplinar, com Bruno de Carvalho, escreveu uma carta a Frederico Varandas onde apela a uma reaproximação às claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI através de “uma conversa adulta, responsável e aberta” na qual os motivos que sustentem “as atuais divergências possam ser ultrapassados”. “Saibamos honrar o legado do nosso Sócio de Mérito Nelson Mandela e fazer da conciliação o motor da nossa força”, pede Gaspar.