Ex-jogadores do Sporting reagem a mensagem de Bruno Fernandes: «Vai passar»

As reações não tardaram a aparacer: depois de Bruno Fernandes ter recorrido ao Instagram para deixar uma mensagem aos adeptos do Sporting sobre o "momento complicado" vivido entre os verde e brancos, foram vários os ex-jogadores leoninos a deixar palavras de alento."Força, vão conseguir dar a volta. Dias maus não foram feitos para desistir mas sim para mostrarem a vossa força. Já trabalhei com vocês e sei o quanto vocês trabalham para representar da melhor forma o Sporting", escreveu Carlos Mané, atualmente no Rio Ave, equipa que ontem venceu o Sporting na 1.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga.Também Raphinha, que deixou Alvalade rumo ao Rennes no último mercado de transferências, também deixou algumas palavras ao capitão do Sporting. "Irmão, essa fase vai passar, estou torcendo pra caramba, vocês vão dar a volta por cima. 'Assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento é eterno'", pode ler-se.Daniel Bragança e Rafael Barbosa, ambos emprestados ao Estoril, também aplaudiram as palavras de Bruno Fernandes. "És enorme capitão", escreveu o primeiro.