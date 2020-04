Ex-médio do Sporting doou 7,5 toneladas de alimentos

"Sou um felizardo em poder ajudar tantas famílias", explica Elias, médio brasileiro que passou duas vezes pelo Sporting (2011-2014 e 2016/17) e que juntou 7,5 toneladas de alimentos para distribuir por comunidades da zona norte de São Paulo, de onde o jogador, de 34 anos, é natural.





Elias, que tem um projeto social naquela região, contou com a ajuda de alguns parceiros para beneficiar mais de 2 mil pessoas com a doação de 500 cabazes básicos."Nesta doação houve muitos amigos a contribuir - empresas locais e outros jogadores de futebol. Só tenho a agradecer e torcer para que tudo volte ao normal o mais rápido possível", sublinhou o médio, em declarações ao Globo Esporte.Além da doação de 3,5 toneladas de alimentos por parte do próprio Elias, o jogador contou com a ajuda de cinco parceiros para conseguir montar os 500 básicos básicas para as famílias da região. Além dos alimentos as pessoas contempladas com as doações também ouviram orientações a respeito dos procedimentos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O estado de São Paulo está em quarentena obrigatória até o dia 22 de abril."Cresci no Parque Novo Mundo/Vila Maria. Graças a Deus, consegui realizar o meu sonho com muito esforço e mudei a minha vida. Ainda tenho amigos, muitos viram-me crescer e, neste momento tão complicado em todo o mundo, não poderia deixar de ajudar ainda mais. Tenho um projeto social e, diariamente, temos atividades para as crianças e moradores locais", contou Elias, que além do Sporting jogou também no Atlético Madrid, Corinthians, Juventus, Flamengo, entre outros.