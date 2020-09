Ex-Sporting alerta leões para a qualidade do Aberdeen: «Vão fazer um bom jogo em Alvalade»

Ryan Gauld será um espectador atento ao duelo desta quinta-feira entre Sporting e Aberdeen, da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, dado que o médio escocês, de 24 anos, nasceu naquela cidade escocesa e mais tarde, entre 2014 e 2019, pertenceu aos quadros dos leões.





Na antevisão ao jogo, o criativo do Farense deixou um recado à atenção dos verde e brancos: "O Aberdeen vai fazer um bom jogo em Alvalade". "O Aberdeen teve muitas dificuldades nesse jogo (derrota por 3-0 com o Motherwell), mas antes fez boas exibições e conseguiu bons resultados. Vão beneficiar também, de todas as dúvidas em torno da equipa do Sporting devido à pandemia. Será uma partida equilibrada e as duas equipas terão oportunidades para marcar golos", analisou, à Rádio Renascença.Além desta análise, Gauld apontou os nomes dos médios Lewis Ferguson e Ryan Hedges e do avançado Scott Wright como os elementos do Aberdeen que poderão fazer mais mossa à equipa orientada por Rúben Amorim.