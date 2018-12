Exames confirmam lesão de Wendel e paragem de dois meses

A reavaliação a que Wendel foi sujeito esta quarta-feira confirmou a notícia já avançada por Record : o jogador do Sporting tem uma entorse do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento colateral interno, que o obrigará a uma paragem de oito semanas. lance que traiu Wendel surgiu aos 51' do jogo com o Aves ( triunfo por 4-1 ), numa disputa de bola a meio-campo que provocou a sua queda. De imediato o médio agarrou-se ao joelho esquerdo, percebendo-se que poderia ser algo de grave.Apesar de o médico João Pedro Araújo ter dado ordem para a substituição - tanto que Keizer mandou Bruno César aquecer - Wendel quis seguir em campo e reentrou mesmo, aos 54’, com o joelho ligado. A substituição foi congelada e a equipa médica não disfarçou algum enfado com a decisão do médio de 21 anos, titular pela quarto jogo consecutivo.A vontade, no entanto, acabou traída pelas dores. Quatro minutos depois de ter reentrado, o brasileiro voltou a cair no relvado e, desta feita, foi mesmo forçado a sair.