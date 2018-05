Jaime Marta Soares revelou, em exclusivo a, que foi impedido de validar o requerimento que contém "mais de 3 mil e 500 votos" de associados do Sporting para a convocatória da Assembleia Geral de destituição dos órgãos sociais não demissionários.O presidente da Mesa da Assembleia Geral sublinha que as referidas assinaturas são o espelho do "descontentamento dos sócios", porém, ao chegar a Alvalade, constatou que "não havia ordem aos funcionários" para que estes pudessem validar o requerimento."Viemos aqui para apresentar mais de 3 mil e 500 votos dos associados para provar que a decisão da mesa em marcar uma Assembleia Geral assenta no descontentamento dos sócios, o que está devidamente comprovado com estas assinaturas que aqui estão. Não conseguimos que fossem validados porque não havia ordem aos funcionários para que se disponibilizassem para este serviço à Mesa", frisou Marta Soares ao nosso jornal.