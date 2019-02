Exclusivo Record: pré-publicação do livro de Bruno de Carvalho

faz este domingo a pré-publicação exclusiva de um excerto do livro da autoria de Bruno de Carvalho, com Luís Aguilar. Em "Sem Filtro - As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência", o antigo presidente do Sporting recorre ao estilo contundente que o carateriza para falar dos episódios e protagonistas com quem se cruzou no clube de Alvalade, entre 2013 e 2018."Para o Jorge (Jesus), a simples ideia de haver uma pessoa que não gosta dele é absolutamente insuportável", escreve Bruno de Carvalho, no trecho do livro a queteve acesso e que publicará na sua edição deste domingo, num trabalho de duas páginas. Poderá ler também nojá esta madrugada.A obra chega às livrarias na próxima sexta-feira, dia 15.