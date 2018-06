Rui Patrício rescindiu o contrato com o Sporting. O guarda-redes esteve a um pequeno passo de assinar ontem pelo Wolverhampton, mas uma intervenção de última hora de Bruno de Carvalho acabou por inviabilizar um negócio que já estava... totalmente fechado.Com esta situação, o guarda-redes avançou para a decisão de rescindir o contrato unilateralmente, alegando justa causa.A tomada de decisão de Rui Patrício pode ‘contagiar’ grande parte do plantel. Isto porque, além de ser o capitão, o internacional português é também um dos elementos mais respeitados no balneário. Aliás, o facto de Patrício ter procurado uma saída a bem travou uma rescisão quase coletiva e permitiu que o Sporting pudesse falar com os representantes de vários jogadores para evitar a debandada. Agora, voltam a disparar os alarmes do risco de rescisões.