Exibição de Acuña encheu o olho aos argentinos: «Rende sempre quando joga no seu lugar»

Autor da assistência para o golo que deu início à recuperação da Argentina diante da Alemanha , Marcos Acuña mereceu rasgados elogios por parte da imprensa especializada, que no geral lhe reservou palavras bastante positivas perante aquilo que fez nos 45 minutos de jogo que teve esta quarta-feira.O 'Olé', o principal desportivo do país, deu-lhe nota 7, falando de um "grande jogo", que "complicou a zona defensiva alemã". "Assistiu Alario no 1-2 e gerou sempre perigo. Quando o colocam no seu lugar, rende sempre", acrescentou a análise. Já o 'AS', na sua edição argentina, diz que o sportinguista entrou para se destacar, "marcando boa presença no meio". Por fim, a 'Marca', também na sua edição argentina, destaca o facto de Acuña ter entrado "com 'ganas' de mudar o carácter da equipa do primeiro tempo. Além disso, realizou um centro perfeito para o golo de cabeça de Alario", escreve o diário espanhol, que lhe deu nota 7.Para lá de Acuña, também nesta partida atuou o portista Marchesín, assinando também uma atuação elogiada. O 'Olé' atribui-lhe nota 6,5, falando numa "atuação positiva num jogo de elite". "Nada conseguiu fazer nos golos, mas teve duas defesas importantes". Uma avaliação menos positiva teve a 'Marca', que lhe atribuiu nota 5.Já Renzo Saravia mereceu nota 6 por parte do 'Olé', numa análise na qual o jornal argentino fala em 15 minutos "positivos numa temporada onde não tem praticamente tido jogo". Uma análise totalmente contrária à da 'Marca', que com nota 5 diz que o jogador do FC Porto "não teve demasiada influência no jogo"