Exigências do Rio Ave por Taremi são forte entrave ao negócio com o Sporting

As exigências do Rio Ave fazem com que nesta altura a transferência de Taremi para o Sporting seja praticamente impossível. O clube de Vila Conde tem 60 por cento do passe e está a exigir 3,5 milhões por metade.





Dada a lesão de Luiz Phellype, os dirigentes leoninos tentam garantir mais um ponta-de-lança a Silas que agora conta com Sporar e Pedro Mendes.Taremi, de 27 anos, tem sido uma das revelações na presente edição do campeonato tendo já assinado 9 golos em 21 jogos disputados pelo Rio Ave. Muito rápido e móvel, o jogador tem características que agradam ao treinador leonino.