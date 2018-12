Recursos das expulsões de Elsa Judas e Trindade Barros também a votos na Assembleia Geral de dia 15

A convocatória para a Assembleia Geral do Sporting, agendada para 15 de dezembro, às 14h30, no Pavilhão João Rocha, revela que serão oito os pontos na Ordem de Trabalhos.Na reunião magna que irá votar os recursos aos castigos aplicados a antigos dirigentes dos leões, para além da suspensão de sócios do ex-presidente Bruno de Carvalho e de cinco elementos do anterior Conselho Diretivo (Alexandre Godinho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela e e Luís Gestas), será também deliberada a expulsão de Elsa Judas e Trindade Barros, membros da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral que foram sancionados pela Comissão de Fiscalização.Sublinhe-se que caso não haja quórum à hora indicada, a AG será atrasada em meia hora e funcionará, a partir dessa hora, com o número de sócios presentes.Refira-se, ainda, que podem marcar presença todos os sócios que tenham regularizada a quota do mês de novembro. Porém, podem apenas "participar nos debates e votar os admitidos como sócios do clube há pelo menos doze meses ininterruptos e que tenham, de acordo com a lei, atingido a maioridade".