Fábio Silva: «O Sporting foi campeão com mérito»

Fábio Silva confessou que não seguiu com muita atenção o campeonato português, mas por aquilo que teve oportunidade de observar, o Sporting foi campeão com mérito.





"Honestamente, não seguia muito o campeonato. O Sporting foi campeão e devemos ser sinceros, tiveram mérito. O FC Porto, como sempre, está focado no que pode melhorar e fazer. Penso que o FC Porto, na próxima época e como sempre, tudo fará para vencer", constatou o avançado do Wolverhampton, em entrevista ao jornalista Rémi Martins.Olhando precisamente para a próxima época, Fábio Silva vê com entusiasmo a possibilidade de Bruno Lage vir a ser o substituto de Nuno Espírito Santo no comando dos Wolves. O facto de ser português ajuda bastante, pela facilidade na comunicação."O clube é que toma as decisões. Claro que se for um treinador português será mais fácil para a interação. Por outro lado, o que posso fazer é desejar boa sorte ao Nuno Espírito Santo na sua próxima aventura e agradecer-lhe por tudo. Pela confiança e carinho que ele depositou em mim durante todo o tempo em que estivemos juntos", destacou o jovem avançado.