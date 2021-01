Fábio Veríssimo explicou-se a Hugo Viana no túnel

Fábio Veríssimo e Hugo Viana ficaram alguns segundos à conversa à entrada do túnel de acesso aos balneários após o encontro entre Boavista e Sporting. No dialógo entre ambos, captado pelas imagens da SportTV, é possível perceber-se que o juiz está a tentar explicar uma decisão tomada durante a partida perante a discórdia do diretor desportivo leonino.





João Palhinha saiu do Bessa em lágrimas



João Palhinha saiu do Bessa em lágrimas

Note-se que o encontro desta noite ficou essencialmente marcado pelo cartão amarelo exibido a João Palhinha, apenas três minutos depois da entrada do médio e que o tirará do dérbi da próxima semana diante do Benfica