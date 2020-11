Fabril acusa Sporting de "atitude discriminatória e estúpida"

O Fabril emitiu esta quinta-feira um comunicado onde criticou a "atitude discriminatória e estúpida" do Sporting, por alegadamente não ter "manifestado interesse" no adiamento do jogo entre o Sporting B e a equipa da AF Setúbal, que anunciou ter 11 jogadores infetados com Covid-19.





"O Sporting tem um presidente que é médico, tendo esse há dias mostrado orgulho por estar a combater a pandemia. Estranhamente, ou talvez não, os restantes dirigentes deste clube desconhecem os bons ofícios do seu presidente em relação ao vírus. ‘Bem prega Frei Tomás…’", acusou o clube do Campeonato de Portugal, que no último sábado defrontou o FC Porto, na Taça de Portugal.Os setubalenses sublinham terem sido "obrigados a recorrer à DGS para adiar os jogos" com o Sporting B e o Fontinhas.Pouco depois, o Sporting anunciou, no seu site oficial, o adiamento da partida, inicialmente agendada para domingo, para o próximo dia 13 de dezembro, em virtude de o Fabril "ter mais de 50% dos seus jogadores infetados". De resto, é isso mesmo que está previsto no ponto 4 do artigo 12 do regulamento para a retoma da competição de futebol, futsal e futebol de praia da Federação Portuguesa de Futebol., fonte oficial dos leões reagiu ao comunicado do Fabril. "A responsabilidade de avaliação e decisão destas situações é da DGS e da Federação, e não dos clubes. Não nos compete a nós nem essa avaliação nem essa decisão. As melhoras rápidas aos atletas do GD Fabril", sublinharam.