Fase de instrução do ataque à Academia adiada

O juiz Carlos Delca adiou esta segunda-feira pela segunda vez o início da fase de instrução do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, prevista começar esta segunda-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa.

O adiamento deveu-se à apresentação de um novo pedido de afastamento do processo deste juiz de instrução criminal (JIC), que foi entregue por Nuno Areias, advogado que representa Tiago Filipe Neves. O argumento apresentado deveu-se ao pedido da extrema complexidade do processo feito pelo juiz, o qual não foi notificado a todos os arguidos.A instrução, fase facultativa em que o JIC vai decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento, foi requerida por mais de uma dezena de arguidos, entre os quais o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e o antigo oficial de ligação aos adeptos do clube Bruno Jacinto. De notar que esta fase terá de estar concluída até setembro para os primeiros arguidos.O processo pertence ao Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, a fase de instrução vai decorrer na nova sala do edifício A do Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.