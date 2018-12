FC Porto na Feira de olho no clássico

O duelo entre Feirense e Sporting não suscitou o interesse de muitos clubes, uma vez que foram apenas cinco os emblemas representados no Estádio Marcolino de Castro. Entre os presentes, destaque para o FC Porto, que já estará de olho no clássico que se avizinha, em Alvalade, no fim de semana de 12 e 13 de janeiro. Além dos dragões, a nível nacional estiveram ainda emissários de Sp. Braga e Tondela, sendo que este último joga com o Sporting já no dia 7 de janeiro.

Do estrangeiro, apenas dois clubes se fizeram representar em Santa Maria da Feira: os ingleses do Crystal Palace e os húngaros do MOL Vidi.