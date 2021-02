Feddal confiou em Coates: «Sabia que ele tocava na bola»

Feddal adivinhou o lance de que resultou o seu primeiro golo com a camisola do Sporting. “Tenho muita confiança no Sebá [Coates], sabia que ele tocava na bola, fui para a segunda bola, estava lá, tinha de estar lá, fiz o golo e estou feliz”, confessa o marroquino, à Sporting TV, para quem o golo não foi o único aspeto positivo: “O mais importante é a baliza a zero, não sofrer golos.”

O central revela o segredo para tantos jogos sem sofrer. “É toda a equipa que faz esse trabalho. Não é só a defesa, o guarda-redes ou os homens de trás, mas sim toda a equipa. Estou muito feliz pelo trabalho que fazemos. Espero que continuemos assim”, diz.