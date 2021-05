Feddal custa mais 200 mil euros

O Betis assegurou o encaixe de mais 200 mil euros na transferência do central Feddal. No acordo assinado com o Sporting, além dos 2,15 milhões de euros fixos e 5% dos direitos económicos de William Carvalho numa futura venda, o clube espanhol ainda incluiu 1,3 milhões de euros em variáveis. A cláusula que contemplava a conquista do título de campeão foi negociada nesses 200 mil euros.