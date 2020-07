Feddal e Porro encerram etapas

Além de Adán, o Sporting está igualmente em negociações avançadas para garantir as contratações de Zouhair Feddal e Pedro Porro, como Record adiantou em tempo oportuno. Os processos relativos ao central do Betis e ao lateral cedido pelo Man. City ao Valladolid, com vista à mudança de ambos para Alvalade, vão avançar a partir de amanhã, uma vez que os respetivos clubes defrontam-se hoje na derradeira jornada do campeonato espanhol.





No entanto, e até de forma curiosa, nem o defesa marroquino, nem o lateral espanhol vão poder ser opção: Feddal viu o 9º cartão amarelo na competição na ronda anterior, pelo que estará suspenso para o duelo no terreno do Valladolid; já Porro está a contas com uma lesão muscular. De qualquer forma, após a partida ambos encerram as atuais etapas e ficarão ‘livres’ para... o Sporting.