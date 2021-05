Feddal falha dérbi na Luz

Feddal estava em perigo de exclusão e acabou por não evitar o 9º cartão amarelo da temporada, ao minuto 61, após uma falta sobre Elis. Desta forma, o central não estará no leque de opções de Rúben Amorim, tendo em vista o dérbi com o Benfica, no sábado. De resto, o marroquino termina hoje o Ramadão. Porro, Nuno Santos e Matheus Nunes estavam também na mesma situação, mas não foram alvo de qualquer sanção disciplinar.

No lado do Boavista, Sebastián Pérez, Angel Gomes e Rami também não escaparam à admoestação, mas nenhum destes jogadores estava em risco – podem assim defrontar o Portimonense.