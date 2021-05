Feddal falha derradeiro jogo do campeonato

Feddal, que já falhou o dérbi com o Benfica por se encontrar castigado, não estará apto para a última jornada do campeonato (jogo de amanhã com o Marítimo, em Alvalade, às 21H45), devido a uma tendinopatia no tendão de Aquiles esquerdo.





Além do defesa marroquino, Porro e Tabata também não estarão disponíveis por lesão.Já Tiago Tomás fez treino condicionado neste domingo e está assim em dúvida para a partida que encerra a Liga NOS 2020/21.