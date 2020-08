Feddal já fala à leão: «Estou muito feliz por pertencer a este grande clube»

Zouhair Feddal foi esta terça-feira apresentado como reforço do Sporting, como Record havia adiantado. O central marroquino, de 31 anos, prometeu "compromisso, trabalho, sacrifício, luta e entrega" nas primeiras declarações como jogador dos leões.





"Estou muito, muito feliz por estar aqui e em poder pertencer a este grande clube. Oxalá possamos atingir os nossos objetivos", frisou o defesa, ex-Betis, aos meios oficiais de comunicação do clube."Sou um jogador competitivo, que gosta de futebol, de ler sobre futebol. Gosto de ver todos os jogos e isso significa que sou um apaixonado pelo futebol. Sou um jogador que gosta de roubar bolas e não complico muito. Tenho de demonstrar a todos os sportinguistas que estou aqui para conseguir coisas boas e para ajudar o Sporting", sublinhou.Feddal assegura ter boas referências dos verdes e brancos, que já contaram com ex-jogadores marroquinos nos seus quadros. "Sei que jogaram aqui outros marroquinos, como Naibet e Hadji. É um clube muito reconhecido ao nível europeu e também ao nível africano. É um dos grandes clubes de Portugal e vamos seguramente atinigir os nossos objetivos. É um clube que pensa em ganhar e quero conseguir coisas importantes", reforçou.A terminar, o experiente central frisa estar "à disposição" de Rúben Amorim e até mesmo jogar a... avançado, caso seja necessário. "Adapto-me ao que o míster Rúben pretender. Se quiser jogar com 4 ou 3 defesas, ou até mesmo como avançado... O treinador é que decide, jogo onde ele quiser. Estou à sua disposição para o que necessite de mim. E da minha parte vou mostrar que estou preparado", rematou.