Feddal mais perto do Sporting: espanhóis falam em contrato por quatro épocas

O marroquino Zouhair Feddal poderá ser o primeiro reforço do Sporting para a próxima temporada. De acordo com o jornal 'Diario de Sevilla', o acordo entre leões e o Betis estará praticamente fechado nos 3 milhões de euros, com o clube de Alvalade a tencionar oferecer um contrato de quatro épocas ao defensor marroquino de 31 anos.





Ainda segundo a mesma publicação, em cima da mesa nesta proposta de contrato estará igualmente um aumento salarial em relação àquele que aufere no conjunto andaluz, algo que poderá aliciar o jogador a aceitar a mudança para Alvalade, onde terá a missão de suceder a Jérémy Mathieu, defesa francês que se retirou recentemente devido a lesão.De notar que Feddal está a um ano do final do seu contrato, devendo chegar ao clube leonino por um verba que representará uma mais-valia de 500 mil euros ao Betis - o jogador foi contratado em 2017 ao Alavés por 2,5 milhões de euros. Por outro lado, referir que o portal Transfermarkt o avalia atualmente em 4 milhões de euros.