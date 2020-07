Feddal pensa no... Betis

A SAD do Sporting tem bem encaminhado o processo da contratação de Feddal, mas enquanto a negociação não é concluída, o central deixou a porta aberta... ao Betis. Ao emblema que representa desde 2017, o marroquino deixou uma mensagem nas redes sociais que aponta a 2020/21. “Um ano complicado para todos... Nunca estivemos próximos do nosso objetivo, vamos exigir 200% de nós mesmos para devolver a confiança aos nossos adeptos. Agora é preciso desconectar e voltar com muita energia para um grande ano. Obrigado”, escreveu. De resto, a publicação do defesa recolheu muito apoio dos adeptos do clube espanhol.

Além de Feddal, o Sporting está também a ultimar detalhes para o empréstimo de Pedro Porro, lateral-direito espanhol que esta época foi cedido pelo Man. City ao Valladolid. Quer um, quer outro dossiê, podem ficar fechados nos próximos dias. Já Adán, apesar de estar perto de Alvalade, ainda jogará a Champions pelo At. Madrid.