Feddal vai falhar o Rio Ave

A vitória foi alcançada, nem tudo foram boas notícias para o Sporting. Feddal, um dos cinco leões em risco de suspensão, viu o 5º amarelo na Liga, aos 27’, depois de uma entrada sobre o insular Camacho. Assim, o central marroquino não será opção para Rúben Amorim na receção ao Rio Ave, na próxima sexta-feira (18h30). Um tema que o técnico comentou, no final do jogo: "O Feddal vai ficar de fora e entrará outro pois todos têm confiança nos colegas, e todos precisam de jogar. Estamos tranquilos."

Já do lado do Nacional, Rúben Freitas, Rúben Micael e Nuno Borges foram admoestados, mas nenhum estava ‘à bica’.





Neto voltou à Choupana, aquela que foi a sua casa em 2011/12. O central fez uma exibição positiva, ainda que envolvido num lance polémico, aos 84’, no qual os insulares protestaram a amostragem do amarelo ao defesa.Num contra-ataque do Nacional, e longe da zona onde estava a bola, Neto agarrou e derrubou Riascos, mas Manuel Mota deu a lei da vantagem e, no final da jogada, não puniu o defesa, que assim escapou ao cartão e consequente suspensão na Liga. Coates, Palhinha e Nuno Santos, que também estavam em risco, não foram admoestados.