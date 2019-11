Fernando acredita num "ano abençoado" no Sporting

Ainda a realizar a última fase de trabalho de compensação muscular, Fernando partilhou uma mensagem onde garantiu que as dificuldades que passou o tornaram mais "forte e resiliente".

"O que seria da nossa vida se não existissem desafios? As adversidades servem para nos tornar pessoas mais fortes e resilientes. Passei por uns momentos difíceis na minha carreira, uma fase conturbada. Porém, juntamente com a fé e o meu esforço de superar esta adversidade estou cada vez mais preparado para este novo recomeço! Tenho total convicção de que esta temporada no Sporting será um Ano Abençoado", partilhou no Instagram.

O extremo brasileiro de 20 anos ainda não entra nas contas de Silas para o jogo de amanhã, assim como Battaglia e Jovane.