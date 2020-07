Fernando agradece ao Sporting: «Deram-me todo o apoio possível»

Fernando chegou ao Sporting emprestado pelo Shakhtar Donetsk no último dia do mercado de verão de 2019 e acabou por não disputar qualquer desafio oficial devido a lesão, que fez correr muita tinta e gerou polémica. Ainda assim, o brasileiro mostrou-se agradecido aos leões.





"Sofri uma lesão no Sporting. Estava a recuperar bem até vir uma virose que atrasou tudo quando já estava no final do processo. Tive de começar de novo", explicou o extremo em declarações ao portal brasileiro ‘Esporte Interativo’, onde também fez questão de "agradecer ao Sporting". "Deram-me todo o apoio possível."Fernando, recorde-se, acabou por voltar à Ucrânia no passado mês de janeiro. Alinhou apenas durante 15 minutos com a camisola do Sporting, no empate a uma bola no jogo-treino com o Vilafranquense, a 22 de novembro de 2019 e até terá dado boas indicações.No fervilhante último dia do mercado de transferências dos leões chegaram também Jesé Rodríguez e Yannick Bolasie, também atacantes. Esta dupla também não terminou a temporada com a camisola sportinguista, tendo sido dispensada antes da retoma da Liga NOS.