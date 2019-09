Fernando ainda não treinou às ordens de Leonel Pontes

Fernando ainda não subiu ao relvado esta quinta-feira para a sessão de trabalho do Sporting. O brasileiro, reforço dos leões para esta temporada, "fez trabalho de ginásio para correção de desequilíbrios musculares", segundo informou o clube de Alvalade.





Sob a orientação de Leonel Pontes estiveram Jesé Rodríguez e Yannick Bolasie, os outros reforços dos leões que chegaram no último dia de mercado, assim como quatro jogadores da equipa sub-23 do Sporting. Face às ausências dos jogadores que estão ao serviço das seleções nacionais, o treinador leonino contou com Matheus Nunes, Joelson Fernandes, Tomás Silva e Echedey Carpintier.De acordo com o comunicado do Sporting, Jovane Cabral e Stefan Ristovski continuam indisponíveis.