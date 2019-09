Fernando chega ao Sporting sem opção de compra

Fernando Santos pensou em viajar ainda ontem para Lisboa, acompanhado pelo diretor desportivo do Shakhtar, José Boto, mas devido às negociações relativas à prorrogação do seu contrato este cenário acabou por não se concretizar. Segundo Record apurou, o extremo deve aterrar no Aeroporto Humberto Delgado durante a manhã e, nas próximas horas, vai ser apresentado e falar como reforço dos leões.





No acordo estabelecido entre a SAD leonina e o clube ucraniano não foi incluída qualquer opção de compra. Se Fernando vingar em Portugal, o Sporting garantirá a prioridade numa transferência, mas o valor terá de ser negociado. No Shakhtar há muita confiança no potencial do jogador, e o desejo é mantê-lo.