Fernando Correia sobre Bruno de Carvalho: «Reação depois do ataque não foi a mais correta»

Fernando Correia, o jornalista que foi porta-voz de Bruno de Carvalho, acredita que o antigo líder leonino vai contar às autoridades tudo o que sabe sobre os ataques à Academia de Alcochete. Mas lembra que as primeira declarações do então presidente do clube sobre o sucedido não foram felizes."Esta detenção representa um enorme prejuízo para o clube e é isso que os sportinguistas devem analisar. Também sinto que tudo isto podia ter sido evitado se Bruno de Carvalho tivesse sido ouvido na altura em que os factos sucederam. A reação que ele teve naquela altura não terá sido a mais correcta, dizendo que era uma maçada para as famílias, com um tom um pouco displicente. Tentou depois ser ouvido pelas autoridades, já não sendo presidente do Sporting, e finalmente é detido para interrogatório quase à hora do jogo, o que é uma situação um pouco estranha", constatou Fernando Correia, em declarações à TVI24."Não falo com ele há muito tempo, mas certamente não se sentirá feliz por estar detido. Mas parece que estará disposto a contar toda a verdade e tudo o que sabe", acrescentou.