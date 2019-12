Fernando ganha ritmo nos sub-23

Fernando voltou a trabalhar com a equipa principal, depois de na véspera ter cumprido o terceiro jogo seguido pelos sub-23. Apesar de ter somado o maior número de minutos (69) até à data, o extremo não foi capaz de impedir a derrota (1-2) com o Famalicão. Ontem, o brasileiro, de 20 anos, cumpriu um plano de recuperação, devendo hoje voltar a treinar com normalidade.

Hugo Cunha, João Goulart, Gonçalo Costa, Loide Augusto e Dimitar Mitrovski, da equipa de sub-23, foram chamados aos trabalhos do plantel principal. Mesmo com intervalos tão curtos entre jogos, Silas não abdica de observar os mais jovens.