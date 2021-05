Fernando Gomes felicita Sporting pela conquista do título

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deu os parabéns ao Sporting pela conquista do título.





"Gostaria de felicitar o Sporting de Clube de Portugal pela conquista do título de campeão nacional quando ainda faltam duas jornadas para o final da competição. Numa época particularmente difícil para todo o país e futebol nacional, cumpre-me valorizar o enorme sucesso dos jogadores, equipa técnica, staff e estrutura do clube e igualmente elogiar a notória aposta feita nos jogadores oriundos dos escalões de formação, que ajudaram, decisivamente, a reclamar um título perseguido pelo clube há dezanove anos. Enviando uma palavra de agradecimento a todos os clubes competidores que tanto valorizaram esta conquista da Liga NOS, apelo igualmente a que os naturais festejos dos sócios, adeptos e simpatizantes sportinguistas decorram em clima de alegria e segurança. Parabéns, Sporting!", pode ler-se, em nota divulgada no site da FPF.