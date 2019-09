Fernando já fala à Sporting: «Quero ajudar a equipa com títulos e bastantes golos»

Fernando já está em Portugal e já foi apresentado como reforço do Sporting. O extremo, de apenas 20 anos, chega por empréstimo do Shakhtar e explicou ao que vem.

"Fico bastante feliz. O Sporting é um clube muito grande de Portugal. Fico feliz em ver este estádio, é muito bonito. Pretendo ajudar a equipa com títulos e bastantes golos também", começou por dizer o brasileiro à Sporting TV.

O jovem futebolista admite que gostou muito do que viu nestas primeiras horas em Alvalade: "A primeira impressão é excelente, já me tinham falado acerca do clube. O meu sonho em jogar em Portugal também pesou. Tomei a decisão juntamente com os meus familiares. Podem esperar bastante garra da minha parte, como de toda a equipa, e também bastantes golos."