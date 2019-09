Fernando já subiu ao relvado

Fernando, jogador que reforçou o Sporting no último dia do mercado de verão, já trabalhou esta terça-feira no relvado na companhia do fisioterapeuta Rúben Ferreira.O jogador brasileiro deixou o ginásio, onde tem estado a corrigir desequilíbrios musculares, e iniciou iniciou o processo de readaptação ao esforço.Jovane Cabral fez tratamento e trabalho específico no relvado, assim como Stefan Ristovski, ainda que este último tenha estado no ginásio.Leonel Pontes poupou alguns jogadores devido à carga ministrada no treino desta segunda-feira e ao calendário da equipa até 3 de outubro (6 jogos em 18 dias: Boavista FC, PSV, FC Famalicão, Rio Ave FC, CD Aves e LASK).Jesé Rodríguez, Rodrigo Battaglia e Yannick Bolasie fizeram trabalho físico específico com o objetivo de aproximarem os níveis aos restantes elementos do plantel.O Sporting volta a treinar quarta-feira às 10h30 na Academia, em Alcochete.