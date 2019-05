Fernando Medina: «Esta é uma época desportiva para o Sporting recordar»

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, congratulou, esta tarde, as conquistas do Sporting. No discurso ao líder leonino, Frederico Varandas, o autarca relembrou o ditado "não há duas sem três"."Caro presidente, estamos aqui para renovar o ditado não há duas sem três. É a terceira vez que tenho o gosto de receber equipas do Sporting em três modalidades diferentes. Só isso já confirma a grandeza do clube. Esta é uma época desportiva para o Sporting recordar, com duas competições de futebol e títulos europeus no hóquei e futsal. Isto sem contar com dezenas de outros títulos noutras modalidades", afirmou Fernando Medina.Fernando Medina aproveitou ainda para parabenizar o plantel pela conquista da 17ª Taça de Portugal, frente ao FC Porto, no último sábado. "Vitória eletrizante na Taça de Portugal. Os resultados deste ano provam que as instituições como o Sporting, com uma massa adepta a quem todos reconhecem fidelidade, nunca morrem. Voltam sempre ao local que é seu por direito. Em apenas um ano voltou aos triunfos. No sábado o Sporting interpretou bem o lema do clube. Esta taça foi um eletrocardiograma dos sportinguistas, com uma determinação insuperável e raça sportinguista. A união faz a força, a começar no presidente, seguindo-se a equipa técnica e todo o staff. Bruno Fernandes fez uma temporada espantosa, que merece a admiração de todos", finalizou.