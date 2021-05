Fernando Medina: «Parabéns a Rúben Amorim pela lufada de ar fresco ao futebol português»

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, recebeu esta quinta-feira a comitiva do Sporting nos Paços do Concelho numa cerimónia de celebração da conquista do 19º título nacional por parte dos leões, num evento que contou apenas com a presença de convidados, devidamente distanciados na praça, por causa da pandemia.



"Parabéns, Sporting Clube de Portugal. Parabéns aos jogadores, equipa técnica, staff, direção, adeptos e associados. Parabéns a todos por esta grande vitória. O Sporting é, com inteira justiça, campeão nacional de futebol. No desporto, como em todas as áreas, o sucesso não é fruto do acaso. Esta é uma vitória do trabalho, da competência e do método. A Câmara de Lisboa, que é casa de todos os lisboetas, assinala com alegria as vitórias de todos os seus clubes e é isso que hoje estamos aqui a celebrar com a dignidade que o feito sempre merece."



"Lisboa nunca deixou de celebrar os seus campeões e de os receber na Câmara Municipal. E outra coisa não faria sentido. O Sporting está a viver um grande momento e é justo que seja devidamente assinalado. Em duas semanas, além do título que hoje celebramos, sagrou-se brilhantemente campeão europeu de futsal e hóquei em patins. Sei bem o orgulho que os sportinguistas têm no ecletismo do seu clube e este é um momento de particular felicidade. Assinalo no ano exato em que Lisboa é capital europeia do deporto e Sporting está a dar notável contribuo para o nosso sucesso."



"Uma palavra especial para o treinador e uma das figuras desta conquista, Rúben Amorim. Alfacinha de gema, cuja carreira de jogador e treinador é um verdadeiro hino aos clubes de Lisboa. Parabéns pelo título mas pela capacidade de trazer uma lufada de ar fresco ao futebol português e votos de felicidades para uma carreira que ainda agora está no início. Parabéns ainda para a sua equipa técnica, marcada pela juventude, e a todo o staff de apoio."



"Parabéns aos jogadores, a todos. Uma equipa com muitos jovens, muitos deles saídos da formação do Sporting, que prometem grande futuro no futebol nacional. A aposta na formação é, com acerto, um elemento estrutural do ADN do clube - esforço, dedicação, devoção e glória."



"Uma palavra especial para o capitão Coates, que foi ao longo desta temporada uma imagem da vontade, determinação e garra desta equipa de leões. Esta equipa é um belo exemplo para os jovens das escolas do Sporting, que podem olhar para o exemplo de trabalho e talento destes campeões para aspirar um dia aqui estarem."



"Parabéns à direção do Sporting, na pessoa de Frederico Varandas, que começa a ser já um habitué destas celebrações. Este é um ano gravado a ouro na longa vida do Sporting e esse é um crédito que ninguém pode negar."



"Parabéns por fim a todos os sportinguistas, que mostram ser um exemplo de dedicação, passando esse amor e essa paixão de geração em geração. Se quiséssemos uma só imagem para ilustrar a mística e a dimensão do Sporting é sem dúvida a das milhares de crianças e jovens que enchem o país com as cores do clube e que celebram hoje o que nunca tinham visto, o Sporting campeão."