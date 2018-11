Fernando Mendes e o despedimento de Peseiro: «Era inevitável»

Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting e comentador televisivo afeto aos leões, considerou na CMTV que o"era inevitável"."Acho que era inevitável. Peseiro quando foi contratado por Sousa Cintra, mas não esteve entre as primeiras escolhas, trata-se de um treinador que nunca foi bem visto pelos adeptos. Apesar das condicionantes do início da temporada, e que tudo o que se passou tenha prejudicado a manobra do treinador - foi um início de época atípico para um clube com esta grandeza -, o que parecia mais preocupante é que com estes jogadores o Sporting tinha a obrigação de jogar um pouco mais", começou por referir.Fernando Mendes refere ainda que um dos problemas de Peseiro foi o seu discurso. "Não está em causa a qualidade do treinador, mas ontem o Sporting fez uma exibição deprimente [, na Taça da Liga] e no final o treinador disse que o Sporting até fez uma boa exibição. A qualidade que a equipa apresentou até hoje deixa muito a desejar. E no futebol quando as coisas não correm bem, sobra sempre para o treinador."