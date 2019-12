Fernando Mendes: «Fui a Alcochete para terminar conversa que tinha tido com Jorge Jesus»

Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina, um 44 dos arguidos no processo do ataque à Academia de Alcochete, disse esta terça-feira à entrada para mais uma audiência no Tribunal de Monsanto que foi à Academia no dia 15 de maio do ano passado porque tinha combinado com Jorge Jesus terminar a conversa que tinham iniciado no aeroporto do Funchal, depois do jogo com o Marítimo."Já tinha dito no aeroporto que lá ia. Vocês sabem que no aeroporto, quando houve aquela situação, falei com o Jorge Jesus e disse 'então mister continuamos a conversa'. E ele próprio disse' está aqui muita gente, isto está a ser um show off, falamos em nossa casa'. 'Então vou lá falar falar consigo, em nossa casa', respondi. O objetivo era acabar a conversa que estávamos a ter no Funchal, sobre o que se tinha passado naquele jogo [com o Marítimo]", contou Fernando Mendes, que recupera de uma doença oncológica e recebeu, por isso, autorização da juíza para se ausentar em algumas sessões.O ex-líder da claque refere que a presença de outros elementos da claque naquele dia foi "uma coincidência". "De organizado não teve nada, eu fui lá para acabar a conversa, como tinha combinado com o Jorge Jesus no domingo no Funchal. Eu não sabia que havia grupo, não sabia que havia alguém a combinar o que quer que fosse, não falei com ninguém. Só depois, quando entrei, comecei a perceber o que se tinha passado, até aí não sabia de nada. Não vi ninguém, os que vi foi ao longe."Ricardo Gonçalves, chefe da segurança do Sporting, assumiu naque deixou entrar o BMW azul na Academia naquele dia. "Não ouvi bem as coisas, ainda não falei com a minha advogada. Se disse isso, ele lá sabe. Disse a verdade, quem não deve não teme, estou de consciência tranquila."Questionado sobre se era habitual as claques comparecerem na academia leonina, Fernando Mendes conta como era no tempo em que liderava a Juve Leo. "No meu tempo de liderança avisava sempre. Dizia que lá ia, as pessoas tomavam nota e confirmavam ao telefone a autorização. Não precisávamos de identificação ou de autorização à porta. Penso que o método atual, em maio, seria a mesma situação."