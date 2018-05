Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina, foi este domingo barrado e retido pela polícia à entrada para o Estádio Nacional, antes do Aves-Sporting, juntamente com outro elemento daquela claque sportinguista, segundo avança o 'Diário de Notícias'.O ex-líder da Juve Leo, recorde-se, esteve na Academia de Alcochete na terça-feira, no dia em que adeptos radicais agrediram jogadores e treinadores do clube em pleno balneário.