Fernando "parcialmente integrado" nos treinos do Sporting

Fernando deu um passo em frente no seu processo de reabilitação física e, em breve, já deverá ser opção para Silas. De acordo com informação disponibilizada pelo Sporting, o extremo brasileiro, que ainda procura os primeiros minutos pelos leões, subiu esta terça-feira ao relvado e treinou "parcialmente integrado" com a equipa.Ainda assim, o Sporting sublinha que o reforço, cedido pelo Shakhtar Donetsk, está "ainda sob vigilância do Departamento Médico e da Unidade de Performance".Para além desta nota, refira-se que Doumbia (entorse no tornozelo esquerdo) e Bolasie (lombalgia) sofreram lesões, tanto que este último não seguiu viagem para se juntar à sua seleção.Além destes, Mathieu fez trabalho de gestão física, enquanto Luciano Vietto não treinou devido a uma síndrome gripal. Já Battaglia e Jovane dividiram o trabalho entre tratamento e relvado.Na sessão de trabalho que teve esta tarde lugar na Academia de Alcochete, Silas chamou vários jovens dos sub-23, a saber: João Ricciulli, Bernardo Sousa, João Silva, Tiago Tomás, Gonçalo Costa, Tomás Silva e João Oliveira.A este propósito, recorde-se que os leões vão 'perder' uma dezena de jogadores para as respetivas seleções durante a pausa para os compromissos internacionais.