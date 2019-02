Fernando Peres dá bons sinais

Internado no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, há cerca de uma semana, a antiga glória do Sporting, Fernando Peres, apresentou nas últimas horas ligeiras melhorias, as quais, no quadro crítico em que se encontra, devolvem a esperança de uma recuperação.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a filha do ex-jogador do Sporting, Joana Peres, deixou uma mensagem a todos aqueles que têm mostrado preocupação com Fernando Peres. "Felizmente o meu pai apresenta ligeiras melhorias, mas que no quadro geral são bastante significativas. Obrigado pelo carinho!"