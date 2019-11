Fernando utilizado em jogo-treino do Sporting com Vilafranquense

O Sporting fez esta sexta-feira um jogo-treino com o Vilafranquense que terminou empatado a 1 golo. A grande novidade foi a participação de Fernando nos últimos 15 minutos. Jérémy Mathieu marcou o golo dos leões.Silas utilizou os seguintes jogadores: Luís Maximiano (Diogo Martins), Valentin Rosier (Loide Augusto ao intervalo), Luís Neto (Jérémy Mathieu), Tiago Ilori, Marcos Acuña (Gonçalo Costa ao intervalo), Idrissa Doumbia (Matheus Oliveira ao intervalo), Marcus Wendel (Miguel Luís), Bruno Fernandes (Eduardo ao intervalo), Luciano Vietto (Yannick Bolasie ao intervalo), Rafael Camacho (Tomás Silva) e Luiz Phellype (Fernando).Cristán Borja não participou no treino de conjunto devido a uma gripe. Jesé Rodríguez, já recuperado, realizou apenas trabalho físico específico no relvado.Rodrigo Battaglia ficou no ginásio e Jovane Cabral fez treino condicionado no relvado. Renan Ribeiro e Sebastián Coates realizaram tratamento e ginásio.Stefan Ristovski e Gonzalo Plata regressaram esta sexta-feira e fizeram trabalho de recuperação.O Sporting volta ao trabalho domingo às 10 horas na Academia em Alcochete.