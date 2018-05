A SIC Notícias adianta esta sexta-feira que Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, não vai marcar presença na final da Taça de Portugal, que se disputa no domingo no Estádio Nacional e que colocará frente a frente Sporting e Aves. De acordo com o mesmo canal, a decisão terá sido tomada pelo facto de o presidente da AR considerar que o encontro não se deveria realizar.Recorde-se que Bruno de Carvalho anunciou na quinta-feira a intenção de mover um processo contra o presidente da Assembleia da República, assim como a comentadores e jornalistas, por o ter "difamado e caluniado" após os atos de violência em Alcochete.