Festa do título do Sporting já "está a ser preparada"

João Paulo Rebelo confirmou esta quinta-feira que já decorrem reuniões de preparação para eventual festa do título do Sporting. De acordo com a opinião do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esse é o caminho certo a tomar-se para evitar que fenómenos de celebração surjam sem estar preparados, sendo que o dirigente deixa claro que nesta fase é efetivamente possível avançar para este tipo de ações.





"Está a ser preparada. Esta semana falei com o Ministério da Administração Interna, para perceber em que curso estão as coisas. Hoje mesmo decorre uma reunião entre a Câmara Municipal de Lisboa, um potencial vencedor do campeonato e as forças de segurança. Devo manifestar que é muito melhor que algo esteja preparado do que deixar que surjam fenómenos de comemoração, pois sabemos que será muito difícil neutralizar e evitar essa manifestação. O melhor é enquadrar e fazer com que isso aconteça com as melhores condições. E como temos assistido, tanto no 25 de abril como no Dia do Trabalhador, é possivel juntarmos mais pessoas que estávamos habituados nos últimos tempos, sempre com segurança. Isso é fundamental que se faça", disse o governante, no decurso de uma visita à Cidade do Futebol, onde acompanhou os playoffs do do FPF Masters eFootball, a maior competição de futebol virtual do país.